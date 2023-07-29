العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية ببلبيس

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثة مجهولة الهوية لشخص عثر عليها بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى بنطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مدينة بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها وتحديد هويته.