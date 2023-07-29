تراجع أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 29 – 7 – 2023، تراجعا 5 جنيهات للجرام الواحد.

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عيار 21

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2140 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2446 جنيه للبيع و 2457 جنيه للشراء

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1834 جنيه للبيع و 1843 جنيه للشراء

عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1427 جنيه للبيع و 1433 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.1 ألف جنيه للبيع و 76.32 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.12 ألف جنيه للبيع و 17.2 ألف جنيه للشراء

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

تعافت أسعار الذهب قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في جلسة الخميس الماضي، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على خسائر طفيفة نسبيًا.