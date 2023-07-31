نجح نادي راية في التعاقد مع يوسف جويده هداف نادي بروكسي ونادي الإنتاج الحربي لصفوف نادي رايه رسميا.

و جاء ذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم استعدادا للموسم المقبل بدوري المحترفين.

و انضم يوسف جويدة لنادي راية بناء على طلب حسام عبدالعال المدير التقني الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب للاستفادة من في الموسم القادم.

راية يضم لاعب الإنتاج الحربي رسميًا

و انضم جويدة لنادي راية عن طريق ميدو حماية الله وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة بعد سلسلة من المفاوضات مع اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي والعميد أحمد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج.

و استطاع مسؤولو نادي راية الصاعد حديثا لدوري المحترفين في ابرام التعاقد مع أحمد لالا لاعب السكة الحديد وسموحة السابق رسميا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين .