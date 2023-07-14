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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غزل المحلة يهبط إلى دوري القسم الثاني (رسميا)

بوابة الوفد الإلكترونية

هبط فريق غزل المحلة إلى دوري القسم الثاني بعد خسارته من حرس الحدود بهدفين لهدف في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى غزل المحلة خسارة قاسية في اللحظات الأخيرة أمام حرس الحدود بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية.

بهذه النتيجة لحق غزل المحلة بحرس الحدود إلى دوري القسم الثاني و بينما صعد زد والجونة وبلدية المحلة.

ولا تزال مباراة الداخلية وأسوان جارية وتشير إلى تقدم الداخلية بثلاثة أهداف لهدفين.

ويحتل غزل المحلة المركز قبل الأخيرة في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بينما تذيل حرس الحدود جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.

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