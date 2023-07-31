شبانة: القندوسي يقترب من الرحيل المبكر عن القلعة الحمراء

كشف الإعلامي محمد شبانة أن اللاعب الجزائري أحمد القندوسي إقترب من الرحيل الرسمي عن النادي الأهلي وأن مباراة المصري بالأمس قد تكون الأخيرة للاعب مع الأحمر.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن القندوسي يفاضل حاليا بين عرضي شباب بلوزداد وزد الصاعد حديث للدوري الممتاز لاستعارته لمدة موسم بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني بمنحه فرصة خارج القلعة الحمراء

وأتم شبانة بأن قرار رحيل اللاعب قد جاء بعد التعاقد مع رضا سليم الوافد الجديد من الجيش الملكي

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.