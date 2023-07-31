مصر تدين الهجوم الإرهابي في باكستان

أدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، التفجير الإرهابى الذي وقع أمس في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وجددت مصر موقفها الثابت نحو رفضها القاطع لكافة اشكال العنف، مؤكدة علي تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.



