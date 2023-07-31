السعودية تُدين وتستنكر الهجوم الذي وقع شمالي غرب باكستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختونخوا شمالي غرب باكستان، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في هذا الحدث الجلل.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان نحو 35 شخصًا لقوا مصرعهم إثر انفجار قنبلة خلال تجمع انتخابي، اليوم الأحد، بمقاطعة "باجور" شمال غربي باكستان.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية أن السلطات المنية طوقت المنطقة، وحذرت من احتمالية ارتفاع عدد الضحايا، الذين من بينهم قائد محلي، لافتة إلى استمرار عمليات الإنقاذ لمساعدة المصابين، حيث بلغ عددهم أكثر من 200 جريحًا.

وأضافت أن الشرطة لم تؤكد سبب حدوث الانفجار، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية في مستشفى المقاطعة الذي نُقل إليه المصابون.