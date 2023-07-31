اندلاع حريق هائل داخل مخازن مستشفى دشنا المركزي

نجحت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الإثنين، في السيطرة على حريق اندلع في مخازن مستشفى دشنا المركزي.

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وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق في مخازن خاصة بمستشفى دشنا المركزي، وتبين نشوب حريق في مخازن الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي.

وقامت السلطات المعنية بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها والسيطرة على الحريق.

إنقاذ 3 من حريق في مدينة نصر

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت الحماية المدنية في إنقاذ 3 أشخاص من حريق هائل في مدينة نصر.

وكان قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وإمتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ .

وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم، ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وإنقاذ 11 شخص من قاطنى الطابق السابع والثامن..

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق، ولاقى سرعة إنتقال القوات إستحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

وعلى جانب آخر، نجح رجال الحماية المدنية من محاصرة حريق اشتعل بشقة سكنية في الوراق، وإخماده دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في الوراق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وفرضوا كردونا أمنيا، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اشتعل بعقار في أوسيم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بعقار في زاوية صابت بأوسيم، على الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وعاين رجال المباحث العقار، وتم الاستماع لأقوال المقيمين به وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.