وزير التعليم ممازحًا الطالب " كيرلس" ابن المنيا: بتصل بيه بيقولي مين

مازح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب كيرلس يعقوب يونان» الحاصل على المركز الرابع علمي علوم، بمجموع 402 درجة، وذلك اثناء تكريمه للأوائل منذ قليل، وقال الوزير اثناء التكريم «بتصل بكيرلس : بيقولي مين انت طيب مش شايف الرقم وبعينه مصمم يقولي مين».

وابتسم الدكتور رضا حجازب وهو يمازحه بضحك شديد، ثم تمنى له التوفيق والرقي.

كان الدكتور رضا حجازي، قد كلف مساء أمس، السادة وكلاء الوزارات بإصطحاب الطلبة الأوائل بالمحافظات، إلي ديوان الوزارة لعقد مؤتمر صحفي وتكريمهم، وذلك من أجل الوقوف معهم ومشاركتهم فرحتهم والتأكيد علي دعم الوزارة لابناءها الطلبة.



ومن المقرر ان يعقد الوزير بعد قليل، اجتماع خاص بالطلبة لحثهم علي ضرورة النجاح والتفوق والاجتهاد، وليكونوا رسالة يحتذى بها للطالبة الآخرين لتشجيعهم.