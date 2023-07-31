أميمة الثالث علمي علوم بالثانوية العامة: ربنا عوضني عن تعبي

عبرت اميمة محمود احمد عبد الله الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة علمى علوم " بمجموع 402، عن سعادتها البالغة بتفوقها وتتويج اسمها ضمن أوائل الجمهورية، وقالت : "ما صدقتش نفسى لما عرفت ان التالت على الجمهورية ، بس الحمد لله ربنا رضانى وقدرت افرح اهلى ".

وتابعت اميمه محمود احمد الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة اجا التعليمية بمحافظة الدقهلية ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية “، :”ربنا عوض تعبى طوال العام الدراسي ، لان كنت معتاده على مذاكرة دروسى طوال العام الدراسي أولا بأول دون ،ومكنتش بذاكر فى موعيد محدده ولكن كنت مستمر فى المذكره علشان اوصل لحلم ان اكون دكتورة".

وأكدت أميمة، أن أسرتها بذلت مجهودا كبيرا معه طوال العام الدراسي وهيأت لها الجو المناسب ودعمتها وشجعتها على مواصلة النجاح ورفعت من روحها المعنوية دون أن تضغط عليها في المذاكرة، لتتمكن من التفوق وتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب ، حيث أنها تهدى نجاحه لأسرتها التي دعمتها حتى وصلت لتلك اللحظة وهي أن يكون من أوائل الجمهورية.