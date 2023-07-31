عاجل
تفاصيل أزمة الشيخ حلمي الجمل مع نقابة القراء.. والتحقيق 19 سبتمبر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أميمة الثالث علمي علوم بالثانوية العامة: ربنا عوضني عن تعبي

اميمة محمود احمد
اميمة محمود احمد عبد الله الثالث على الثانوية العامة

عبرت اميمة محمود احمد عبد الله الحاصله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "شعبة علمى علوم " بمجموع 402، عن سعادتها البالغة بتفوقها وتتويج اسمها ضمن أوائل الجمهورية، وقالت : "ما صدقتش نفسى لما عرفت ان التالت على الجمهورية ، بس الحمد لله ربنا رضانى وقدرت افرح اهلى ".

txt

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

txt

الثانوية العامة.. قاهرة المصريين وملحمة تاريخية دهست أحلام الملايين

وتابعت اميمه محمود احمد  الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة اجا التعليمية بمحافظة الدقهلية ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية “، :”ربنا عوض تعبى طوال العام الدراسي ، لان كنت معتاده على مذاكرة دروسى طوال العام الدراسي أولا بأول دون ،ومكنتش بذاكر فى موعيد محدده ولكن كنت مستمر فى المذكره علشان اوصل لحلم ان اكون دكتورة".

وأكدت أميمة، أن أسرتها بذلت مجهودا كبيرا معه طوال العام الدراسي وهيأت لها الجو المناسب ودعمتها وشجعتها على مواصلة النجاح ورفعت من روحها المعنوية دون أن تضغط عليها في المذاكرة، لتتمكن من التفوق وتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب ، حيث أنها تهدى  نجاحه لأسرتها التي دعمتها حتى وصلت لتلك اللحظة وهي أن يكون من أوائل الجمهورية.

مواد متعلقة

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

وزير التعليم يكشف موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 (شاهد)

رئيس الأكاديمية العربية يزف بشري سارة لاوائل الثانوية العامة والمتفوقين من ذوي الهمم

نتيجة الثانوية العامة 2023| 118 ألفًا و605 طلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد قليل

محافظ الشرقية يُهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة
الجريدة الورقية