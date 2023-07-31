عاجل
صاحب المركز الأول بالثانوية العامة علمي رياضة.. أنا مش مصدق نفسي تفاصيل أزمة الشيخ حلمي الجمل مع نقابة القراء.. والتحقيق 19 سبتمبر
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأخير جنازة عبدالله حسن يوسف.. اعرف السبب

عبد الله حسن يوسف
عبد الله حسن يوسف

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن تأخير جنازة الراحل عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، من ظهر إلى عصر اليوم، الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لتأخر الإجراءات.

 

وتوفي أمس، الأحد، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

 

من هو عبدالله حسن يوسف؟

يُذكر أن عبد الله حسن يوسف هو ابن الفنان الكبير حسن يوسف، وهو الابن الأصغر له وللفنانة المعتزلة شمس البارودي.

ودرس عبد الله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا والإعلام في بيروت، ولم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه الأكبر عمر.

جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف له أربعة أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله الذي فارق عالمنا امس.

مواد متعلقة

انطلاق العرض الخاص لفيلم مرعي البريمو.. غدا

تشييع جثمان نجل حسن يوسف بمسجد الشرطة.. اليوم

١٠ نجوم يقدمون المكرمين بحفل افتتاح القومي للمسرح المصري

تكريم صلاح عبدالله في افتتاح القومي للمسرح

نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء بالمهرجان القومي

انطلاق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

فرقة موسيقية تبهر جمهور القومي للمسرح في ساحات الأوبرا قبل انطلاق المهرجان

فايا يونان تلتقي جمهورها بمهرجان المنستير الدولي

الجريدة الورقية