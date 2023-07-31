جثمان نجل حسن يوسف يغادر المستشفى متجهًا لمسجد الشرطة

غادر منذ قليل جثمان الراحل عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي من المستشفى الذي كان يتواجد به بمدينة الإسكندرية.

ويتجه الجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ذلك لأداء صلاة الجنازة عليه في تمام الساعة الثالثة عصرًا وتشييعه بمقابر الأسرة.

وكان كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن تأخير جنازة الراحل عبدالله حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، من ظهر إلى عصر اليوم، الاثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لتأخر الإجراءات.

وتوفي أمس، الأحد، عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.

من هو عبدالله حسن يوسف؟



يُذكر أن عبد الله حسن يوسف هو ابن الفنان الكبير حسن يوسف، وهو الابن الأصغر له وللفنانة المعتزلة شمس البارودي.

ودرس عبدالله حسن يوسف الطيران في أوكرانيا والإعلام في بيروت، ولم يدخل مجال التمثيل مثل شقيقه الأكبر عمر.

جدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف له أربعة أبناء، هم: ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله الذي فارق عالمنا أمس.