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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انهيار جدار بعد هطول أمطار يُنهي حياة 11 عاملاً في باكستان

أمطار باكستان
أمطار باكستان

لقى 11 عاملًا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون، وذلك عندما انهار جدار بسبب هطول أمطار موسمية غزيرة "قوية" بالقرب من العاصمة الباكستانية "إسلام أباد".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء، أفاد مسؤول الادارة المحلية نيهيل حفيظبأن الجدار سقط على العمال بينما كانوا نائمين في خيامهم بالقرب من مشروع بناء جسر.

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وأضاف: تم حتى الآن انتشال جثث 11 عاملا وأصيب خمسة في الحادث.

هطول أمطار غزيرة:

وأوضح أن "الحادث وقع فجرا في أعقاب هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية"، فيما أكدت الشرطة من جهتها هذا النبأ.

يُشار إلى أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار موسمية اجتاحت باكستان أواخر يونيو.

وتُحاول باكستان التعافي من الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر منها أكثر من 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص.

ويعتبر موسم الأمطار الذي يستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر أساسيا لريّ المزروعات وإعادة تعبئة موارد المياه في شبه القارة الهندية التي تتغذى بنسبة 70 إلى 80 بالمئة من الأمطار الموسمية.

وتعد الأمطار حيوية للزراعة والأمن الغذائي في هذه المنطقة الفقيرة التي يقطنها حوالي ملياري نسمة. لكنه أيضًا تعد سببا في وقوع كوارث كل عام.

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