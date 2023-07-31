استشاري صحة نفسية يضع روشتة التعامل مع الأبناء عقب ظهور نتيجة الثانوية

طلاب الثانوية العامة يعيشون حالة من التوتر والقلق خلال الفتره الحاليه ، بسبب انتظارهم ظهور النتيجة التى من المقرر اعتمادها خلال الساعات القليله القادمة ، الأمر الذى يؤثر على حالتهم النفسية ، والتى قد تؤثر تباعًا على حالتهم الصحية، لكن بعض الأهالى ليس لديهم الخبره الكافية فى التعامل مع أبناؤهم فى حالات الرسوب او المجموع الضعيف او عدم الوصول للمجموع المرضى بالنسبه لبعض الاسر ، مما يؤدى أحيانًا لإصابة بعضهم بأمراض صحية أو نفسية تصل لمخاطر كبرى، وظهر ذلك جليًا فى الأعوام السابقة.

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، ان أولياء الأمور تتصرف بشكل خاطىء فى التعامل مع نتيجة ابنائهم فى الثانوية العامة اثناء المقارنة بغيرهم وبالأقارب بعضهم البعض ،لانَّ نظرة المُقارنة تُعد الأسوأ بين ردود فعل الآباء وتؤثر بشكل كبير على الحاله النفسيه للأبناء

الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي

واشار فرويز فى تصرحات خاصة لـ " بوابة الوفد الالكترونية " ، ان الآباء يجب عليهم تقبّل نتيجة الأبناء مهما كان وضعها او الدرجة ، دون التعامل بشكل عنيف أو طرد الأبناء من البيت او حتى التقليل من المجهود الذى تم بذله خلال الفترة السابقة

واوضح فرويز ،ان البعض منهم يستخدم لغة العنف حال حصول الأبن على درجات غير متوقعة، مما يخلق حالة من الفُرقة والنزاع والتفكك الأسري بين الآباء والأبناء.

وأكد استشارى الصحة النفسية ، ان الأخطاء التي يقع فيها الأباء للتعامل مع نتيجة الثانوية العامة دائمآ متكررة فلابد من الوصول إلى الحلول بديلة ترضي جميع الأطراف.

- كما استعرض فرويز فى السطور التالية بعض النصائح للتعامل مع الابناء عقب نتيجة الثانوية العامة :

- لابد على الآباء تقبل الأمر برضى تام والتعامل مع الأبناء بلطف

- لا تلوموا الأبناء على نتيجة الثانوية العامة ولا تقارنوهم بأحد

- ضرورة إظهار الدعم للأبناء أيًا كانت النتيجة المعروضة

- مشاركة الأبناء في الحلول البديلة حال حصولهم على درجات ضعيفة.

- الحديث مع الأبناء حول نتيجة الثانوية العامة وطرح الحلول.

- تأكيد أولياء الأمور على أن النتيجة ليست نهاية العالم.

- على الطالب التعامل مع النتيجة بشكل طبيعي.

- التفاعل مع الموقف بصورته.

- محاولة الآباء تجاوز أبنائهم هذا الموقف.