عمر أول الجمهورية على الثانوية العامة: "القرآن ورضا الوالدين سر تفوقي"

أوائل الثانوية العامة عمر ومعاذ

قال عمر عبدالرحمن الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية مدارس ستيم أن حفظ القرآن الكريم ودعاء الوالدين هو سر تفوقى، وأنه تلقى اتصال هاتفى من وكيل تعليم محافظة بنى سويف أخبره بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن والدته هى أول من علمت منه بالخبر .

وقال عمر عبدالرحمن أنه كان يدرس فى مدارس ستيم بمحافظة بنى سويف وكان متفوقاً فى الشهادة الاعدادية حيث حصل على 278.5 فى الإعدادية ، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون طبيب فى المستقبل

كما قال معاذ عاطف سلامة من مدرسة الدعوة الاسلامية ببنى سويف والذى حقق المركز الثالث فى القسم العلمى على مستوى الجمهورية أن والده كان يعمل مديرا لمدرسة الدعوة الاسلامية سابقا ووالدته موظفة فى مديرية الزراعة والحمد لله انهما معى هم واخواتى ليشهدوا ثمرة تعبهم وكان لهم فضلا كبيرا علي فيما وصلت إليه".

وأكمل "كان حلم الأسرة أن أكون طبيبا لذا سألتحق ان شاء الله بكلية طب بشرى جامعة بنى سويف و الحمدلله كنت متفوق منذ طفولتي و دائما كنت أحقق المراكز الاولي و في الشهادة الابتدائية كنت الاول علي مستوى الادارة التعليمية و في الإعدادية كنت متفوقا ومن العشرة الاوائل على مستوى المحافظة

وأكد معاذ "قدوتي اطباء عالميين قرأت كثيرا عنهم و في مقدمتهم دكتور مجدى يعقوب فهو ملهم لي لتاريخه المشرف وولمسيرته العالمية موضحا انه اخر العنقود فى اسرته وان شقيقه الاكبر يعمل مهندسا فى السعودية محمد ولديه 4 اشقاء اخرين جميعهم متفوقون فى دراستهم ، واضاف انه يشكر كل معلم قام بالتدريس له خلال مسيرته التعليمية وسعيد بالانتقال الى المرحلة الجامعية

وقال عاطف سلامة ، مدير مدرسة سابق ، اننى كنت متوقعا ان يكون معاذ من الاوائل على مستوى المحافظة لكن فوجئت باتصال من وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبدالتواب يؤكد لى ان وزير التربية والتعليم ، اخبره ان معاذ حصل على المركز الثالث علمى على مستوى الجمهورية فى الشهادة الثانوية وكانت سعادتى انا ووالدته واخواته كبيرة .

IMG-20230731-WA0059

IMG-20230731-WA0055

IMG-20230731-WA0051

IMG-20230731-WA0036