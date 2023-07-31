"زينهم" يُدخل أحمد داود عالم البطولة الدرامية (خاص )

علمت بوابة الوفد من مصادر خاصة بأن الفنان أحمد داود تعاقد على أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما حيث وقع عقد مسلسل تحت عنوان "زينهم" ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2024 ضمن الماران الرمضاني.

وتتعاقد الشركة المنتجة لمسلسل "زينهم" مع باقي فريق العمل ، حتي يتم تصوير المسلسل في نهاية أغسطس المقبل .

ومن المعروف أن الفنان أحمد دواد شارك في الماراثون الرمضاني لعام 2022 بمسلسل "سوتس بالعربي"، الذي من المقرر أن يتم تقديم جزء تاني من المسلسل ، ومن المفروض عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان داود وآسر النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد داود السينمائية فيلم يوم 13، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم يوم 13

شارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما.