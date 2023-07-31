مدبولي يرحب بالمصريين في الخارج ويؤكد حرص الدولة على معرفة مطالبهم وتحقيقها

رحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بجميع المشاركين بمؤتمر المصريين بالخارج، والذى انطلق صباح اليوم الإثنين بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم.



وقال رئيس مجلس الوزراء فى رسالة مسجلة تم بثها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يسعدنى الترحيب بكم فى وطنكم العزيز، حيث دائما ما تؤكد القيادة السياسية والحكومة المصرية أن أبناء المصريين فى الخارج هم جزء أصيل من الدولة المصرية.



وأكد أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تعمل لتوفير كل سبل الدعم لأبنائها فى الخارج، وتلبية مطالبهم ، لافتا الى توصيات المؤتمر الماضي والتي حرصت الدولة على تنفيذها لخدمتهم.

وأشار أن مؤتمر اليوم ايضا يحرص الرئيس على معرفة مطالب المصريين بالخارج وسيتم العمل على التوصيات التي سيخرج بها تنفيذا لرغبات ابنائنا ".

وانطلقت، صباح اليوم الإثنين، النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويستهل المؤتمر فعالياته بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان "كشف حساب"، والتي تتضمن استعراض الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

كما يناقش المؤتمر في نسخته الرابعة عددًا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي والاستثماري - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".