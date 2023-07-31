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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم.. انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج 4

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تنطلق بعد قليل النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

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بدء توافد أبناء مصر بالخارج لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج"

يأتي ذلك بحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم، إلى جانب مشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة. يذكر أن مؤتمر المصريين بالخارح، يقام مرة كل عام، للإستماع لمطالب ومقترحات المغتربون من شتى بقاع العالم. 

وتأتي النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بمشاركة حوالى 1000 شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة/ جالية للمصريين بالخارج، وهو عدد كبير يمثل المصريين المتواجدون في كل دولة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وقد بدأ عدد من المصريين بالخارج في التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم. 

هذا وينطلق المؤتمر بمشاركة السادة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة. 

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك شركات فيرن برو جلوبال لرجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وشركة نت سينك نتوورك سيلوشنز لرجل الأعمال المصري بالخارج المهندس تامر هدايت، شركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks لرجل الأعمال المصري بالخارج كريم أسعد، شركة أميرة للمنتجات الغذائية لرجل الأعمال المصري عادل بولس، شركة world environment expert company لرجل الأعمال المصري وائل حسن، كذلك شركة DR E لرجل الأعمال المصري ابراهيم عزت، وجميعها شركات لكبار رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالخارج.


 

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