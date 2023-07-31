محافظ الشرقية يشدد علي النظافة ورفع الإشغالات بـ أبوحماد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة لمركز ومدينة أبوحماد للوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية .

بدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة للوقوف علي الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الاشغالات لاعاده الانضباط للشارع.

شدد محافظ الشرقية، علي رئيس مركز ومدينة أبوحماد صلاح سالم، بإستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها اولًا أول وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية، وفصل التيار الكهربائى عن اللوحات المضيئة، ترشيدا لاستهلاك الكهرباء مشدداً علي ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلا ونهارًا لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمتابعه تنفيذ تعليماته الصادرة بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وترشيد إستهلاك الكهرباء.