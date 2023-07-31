لطلاب الثانوية العامة.. موعد تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

موعد تنسيق المرحلة الأولى.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الأولى وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية.



بدء المرحلة الأولى من التنسيق

ومن المقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية على ثلاثة مراحل في أغسطس المقبل وذلك بعد ظهور النتيجة بثلاثة أيام، وعلى حسب مجموع كل الطالب الحاصل عليه وفقًا للبيانات الرسمية التي سوف تصدرها الوزارة.

نظام التنسيق



كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

وقد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء أمس الاحد بالعاصمة الادارية الجديدة بنسبة نجاح 78.8 %.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو خلال المؤتمر الصحفى بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تهنئة الأوائل



وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، ودعوتهم لحضور مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".