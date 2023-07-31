إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالعياط

أصيب 4 اشخاص إثر حادث انقلاب توك توك أعلى طريق مصر أسيوط السريع نطاق مدينة العياط، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق السريع بمنطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وتبين انقلاب توك توك بداخله أشخاص ونتج عنه إصابة 4 ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفاة شخص بسبب صعق كهربائي في أبو النمرس

لقى شخص حتفه؛ نتيجة إصابته بصعق كهربائى في قرية بأبو النمرس، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل عقار بقرية في أبو النمرس.



رجال المباحث انتقلوا إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وبينت التحريات أن شخصا من المقيمين بالعقار، أصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه في الحال.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شبرامنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

السيارة دخلت في الرصيف.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالجيزة

أصيب 5 أشخاص في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي؛ إثر اصطدام السيارة التي يستقلونها بالرصيف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير ووجود ووجود مصابين بالقرب من بوابة الكريمات، على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وبين الفحص اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه بني سويف.

وتبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزى للعلاج، وتمت إزالة أثار الحادث، وتسيير حركة المرور مرة اخرى.

شاب يلقى حتفه فى حادث انقلاب دراجة نارية بكرداسة

لقى شاب حتفه متأثرا بإصابته إثر انقلاب دراجة نارية يستقلها بمنطقة كرداسة بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بأحد شوارع منطقة كرداسة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية ما أسفر عن إصابة شاب وتم نقلة إلى مستشفى القصر العينى ، ولكنه توفى متأثرا بإصابته ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.