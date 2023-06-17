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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

أصابة 6 سيدات وسائق في حادث انقلاب توك توك

توكتوك
توكتوك

أصيبت 6 سيدات وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تعود الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب «توك توك» بملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا مما أسفر عن إصابة 6 سيدات وسائق، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفى سياق متصل فقد أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالعياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق السريع فى مدخل قرية العطف بالعياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب توك توك مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من مستقليه.

تم نقل المصابين لمستشفى العياط، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

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