إصابة 7 في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

تعرض 7 أشخاص للإصابة، اليوم السبت، فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الفرعى ملاحية حسن سليم - طنسا نطاق مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق الفرعى ملاحية حسن سليم - طنسا نطاق مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من رشا محمود محمد 39 سنة مصابه سحجات وكدمات ، شرين سليمان احمد 38 سنة مصابة اشتباه كسر بالفقرات العنقيه، رزان حلمى رجب 3 سنوات مصابة سحجات وكدمات ، ولاء ابراهيم محمد 30 سنة مصابة كسر بالساق الأيمن ، بطه مصطفى اسماعيل 25 سنة مصابة كدمه بالصدر ، يحيى ابوالليل عمر 49 سنة مصابة سحجات وكدمات، سمر سليمان احمد 30 سنة مصابة سحجات وكدمات، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

إصابة 9 في حادث سير بـ 6 أكتوبر

وفي سياقٍ مُتصل، قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بمُعاينة مكان حادث تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل في مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم إعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بالسيارتين، كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين عقب نقلهم للمستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائقي الأتوبيس، والسيارة، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة في مدينة 6 أكتوبر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها المُكبرة من أجل التأكد من التزام السائقين بقواعد المرور الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.