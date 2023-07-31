لطلاب الثانوية العامة.. كيف يتم حساب المجموع بالنسبة المئوية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب الأوائل.

حساب مجموع الثانوية العامة

ويتساءل كثيرًا من الطلاب عن كيفية احتساب مجموع الثانوية العامة، ويمكن حساب المجموع من خلال (ضرب المجموع في المئة ثم قسمة الناتج على 410".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقت سابق مؤشرات ونسب النجاح فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

- نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء بلغت 88.9%.

- نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

-نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 90.2%.

-نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

-بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%.

- حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

رابط نتيجة الثانوية العامة:

ويمكن بالاسم ورقم الجلوس الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الرسمي بالضغط (هنا)