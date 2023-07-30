الأرصاد: وارد أن نتعرض لموجات حارة في أغسطس.. ولكن

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين انكسرت اليوم.

اقرأ المزيد.. طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

وقالت “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى وصلت إلى 35 درجة، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يُشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن انكسار الموجة الحارة مستمر على مدار الأسبوع.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة انكسرت على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن شهري يوليو وأغسطس هم أعلى شهور السنة حرارة، ولكن الموجة الحارة الأخيرة كانت غير معتادة، وطول المدة زادت من حدتها، ومن الوارد أن نشهد موجات حارة أخرى خلال شهر أغسطس ولكن لن تكون بنفس طول مدة الموجة الأخيرة.