الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جنوب سيناء تُعلن عن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة داخل مواقع عمل

عمليات حصر
عمليات حصر

قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين، أن مديريات العمل في المحافظات تواصل دورها في متابعة ملف العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم الدعم للمُسجلين في قاعدة البيانات في كل محافظة ،أو الإستمرار في حصرها داخل مواقع العمل ،والمشاريع الجديدة ،تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل.

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عمليات حصر جديدة

وأوضحت "الوزارة" أنها تلقت تقريراً جديداً من مديرية عمل محافظة جنوب سيناء بشأن عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة.

جامعة قناة السويس

و قال أشرف علم الدين، مدير مديرية جنوب سيناء،  تشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في إحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات، التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس فرع مدينة ابورديس تحت إشراف الشعبة الهندسية لمكافحة الارهاب قطاع شرق القناة، بهدف ضمهم الى قاعدة البيانات ،ورعايتهم اجتماعياً وصحياً وتامينياً.

العمالة غير المنتظمة

وأوضح علم الدين، جهود المديرية ومكاتبها المنتشرة في أرجاء المحافظة،في إستكمال عمليات الحصر والتسجيل لفئة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة،موضحاً تشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية أحمد مصطفى بمشاركه مكتب عمل أبو رديس وفريق العمل من المديرية وذلك لحصر عمالة  المقاولات بإحدى الشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروع جامعة قناة السويس.

منظومة عمل 

وأضاف مدير المديرية جنوب سيناء،  ان هناك منظومة عمل متكاملة تخدم فئة العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية،بتقديم 4  منح دورية لها من الحسابات المخصصة لتلك الفئة على مدار العام تبلغ قيمتها 2000 جنيه،وكذلك رعاية إجتماعية في حالات المواليد والوفيات َوالزواج وغيرها، ورعاية صحية في حالة الاحتياج من لأدوية وعمليات جراحية صغري وكبري.

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