عاجل
حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة 4 إصابات في انفجار بوسط مقاطعة روستوف الروسية (عاجل) "مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم ندوات توعية حول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بالمنيا

محافظة المنيا
محافظة المنيا

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن تنظيم ندوتين للتوعية بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية تحت عنوان "المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات" فى إطار الدستور المصري والاتفاقيات الدولية وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و"حقوق وواجبات المرأة فى قانون العمل" والقرارات الوزارية أرقام 43 و 44 لعام 2021، ويأتي ذلك في إطار سلسلة الندوات التي تقوم بها المديرية لتوعية َتثقيف العمال في مختلف المنشآت أحكام القانون، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بحقوق العمال وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة المساواة بين الجنسين طبقًا لمعايير العمل الدولية.

 أوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة، أن الندوة الأولى شملت المساواة بين الجنسين في القانون، بحضور 25 من العمال، وألقت المحاضرات تريزة سلامة ترياق كبير باحثين ومدير تراخيص الأجانب وعضو بوحدة تحقيق المساواة، وبحضور سيد رشاد مدير مركز التدريب، وتحت إشراف عزة الجندى مدير إدارة المراة.

 أضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تطرقت لمناقشة واستعراض القرارات الوزارية أرقام 43 و 44 الخاصة بتحديد الأعمال المسموح للمرأة العمل فيها وكذلك المهن المحظور العمل فيها في إطار أحكام قانون العمل التي تنظم عمل المرأة وتحدد حقوقها داخل المنشآت العاملة فيها، وكذلك واجباتها التي يجب أن تقوم بها في إطار من المساواة مع غيرها من العاملين داخل تلك المنشآت.

مواد متعلقة

توفير مولد كهرباء لمحطة رافع مياه العنانية بدمياط

أستاذ اقتصاد يكشف عن أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية (شاهد)

قنصل مصر بالرياض يعلن خدمة تلقي الشكاوى والمقترحات للخدمات السياحية

السعودية تتخذ إجراء ضد الدنمارك بعد حرق القرآن الكريم

تشكيل الاتحاد المنستيري لمباراة الزمالك في البطولة العربية
الجريدة الورقية