وزارة العمل تعلن بدء دورة تدريبية مجانية في "الطاقة الشمسية" لشباب قنا 

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا عن بدء الدورة التدريبية المجانية على الطاقة الشمسية ﺑﻤركز التدريب المهني التابع للمديرية بقفط، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، وذلك لمدة 26 يوما تدريبيا، على أحدث التجهيزات والمعدات والتي تساهم في تطوير العمل في مجال الطاقة الشمسية، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، ووظائف المستقبل، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.

تدريب الشباب وتأهيلهم في مجال الطاقة الشمسية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقريراً من أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، أفاد فيه أن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم في مجال الطاقة الشمسية، ومدتها 26 يوم تدريبى ﺑﻤركز التدريب المهني بقفط، مع تشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم على التقدم للالتحاق بالتدريب، وتشمل مميزات التدريب: الحصول على شهادة معتمدة بإﺗﻤام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة التدريبية، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.



وأضاف مدير المديرية أن شروط التقديم للحصول على الدورات المتوفرة في هذا المجال : الحصول على مؤهل عالي أو متوسط ، والسن لا يزيد عن 35 سنة، مع اجتياز المقابلة الشخصية، ومحددا الأوراق المطلوبة بعد اجتياز المقابلة الشخصية : صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، وللإطلاع على مزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال قراءة الـ QR code بالإعلان المرفق، والذي يحتوي على رابط لاختبار قبلي، وسيتم إخطار الناجحين للتقدم للمقابلة الشخصية، والتي ستُجرى في مقر مديرية العمل بقنا.

