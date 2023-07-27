وزير الطيران المدنى يتفقد حركة التشغيل بمطار العلمين الدولى

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى وذلك للاطمئنان على انتظامية حركه التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصه فى ظل كثافه الحركه الجويه التى يشهدها المطار حالياًً مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديده ٢٠٢٣ وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين" .

وزير الطيران: مطار العلمين أصبح مطارا دوليا داعما لخطه الدوله فى تنميه الساحل الشمالى

وفى هذا السياق اشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجويه اصبح مطارا دوليا داعما لخطه الدوله فى تنميه الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربيه ، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافده من و إلى مصر،وجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والأجنبية للمنطقة.

ووجه وزير الطيران على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربه سفرهم أكثر متعة ورفاهية.



جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب /ساعة.

و تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة، وإنشاء ممر جديد بطول 4كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسا.