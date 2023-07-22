الطيران يعزف سيمفونية نجاح لموسم حج بلا مشكلات

انتهاء موسم الحج بإجمالى 390 رحلة جوية من وإلى الأراضى المقدسة ونقل 91 ألف حاج

فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز والمبيعات وتخطيط الشبكات ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات.. جنود فوق العادة

أنهت وزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة اليوم موسم حج هذا العام 1444هـ/2023م بعودة ما يقرب من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية على متن ٢٤٠ رحلة جوية ليصبح إجمالى عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران فى مرحلتى الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية.

وبهذه المناسبة وجّه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية على إنجاح هذا الموسم وخروجه بالصورة المشرفة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج المصريين والأشقاء العرب والأفارقة وهو ما جاء بفضل التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات القائمة على تنسيق موسم الحج وهى وزارات الداخلية والخارجية والتضامن والسياحة والأوقاف والصحة والمالية، هذا وقد أثنى وزير الطيران على التنسيق المشترك والتعاون الفعال مع السلطات السعودية لتذليل كافة العقبات أمام السادة حجاج بيت الله الحرام

كما أشاد وزير الطيران بجهود جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى مشيدًا بدورهم الفعال فى إنجاح موسم الحج وإتمامه على أكمل وجه دون أى عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوى وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لوزارة الطيران من فرق عمل المطارات والملاحة الجوية والعمليات الجوية والركب الطائر والمحطات والأمن والصيانة والخدمات الأرضية والتحميل والحجز والمبيعات وتخطيط الشبكات ووحدة إدارة الأزمات والعلاقات العامة لما قدموه جميعا من تسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة ويسر.

كانت مصر للطيران قد بدأت جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن الأحد 2 يوليو 2023.

تنسيق مع الأجهزة المختلفة

ومن جانبه أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوزارات والأجهزة العاملة بالمطارات المصرية للتيسير على الحجاج لدى عودتهم للأراضى المصرية.. مع توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لحجاج بيت الله الحرام بما يسهم فى تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن قيام شركة ميناء القاهرة الجوى بتوفير كافة السبل لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.