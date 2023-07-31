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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل فشل انتقال فيستون مايلي إلى الزمالك

فيستون مايلي
فيستون مايلي

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه دخل في مفاوضات مع فيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز الذي  انتقل بشكل رسمي إلى صفوف بيراميدز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تفاوضت مع فيستون مايلي مهاجم يانج أفريكانز منذ شهر ونصف لكن في رقم معين طلبه وأنا معرفتش أعديه وقتها لخاص بالنسبة لي اللاعب زيه زي هالاند" .

ميدو : نحاول تلبية كافة مطالب أوسوريو 

وواصل: "الزمالك يملك مدربا محترما وهو أوسوريو، ونحن نحاول تلبية كافة مطالبه الفنية" 
واختتم: "نسير مع الزمالك وفقا لإمكانيات النادي في الوقت الحالي ونعمل على محاولات جديدة"

في سياق متصل أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

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