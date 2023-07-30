أوسوريو يقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين في المران

قسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك ، اللاعبين لمجموعتين لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عكاظ بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية.



وقام المدير الفني بتقسيم الملعب إلى نصفين وخاضت كل مجموعة تدريبها في نصف ملعب تحت إشراف أوسوريو وجهازه المعاون.



ويستعد الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.





وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.