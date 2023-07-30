تعليمات فنية من أوسوريو للاعبي الزمالك قبل موقعة الشباب

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل الفقرة الفنية في مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية.



وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم.



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

في خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشباب غدًا الإثنين في الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية .

