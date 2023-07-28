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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يجدد عقد شريف أكرامي (رسميًا)

شريف إكرامي
شريف إكرامي

كشف نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمى، عن تمديد تعاقده مع شريف إكُرامي حارس المرمى المخضرم بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

 

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وفي إطار حرص الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين المتميزين، قرر النادي تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق.

 

ويمتلك شريف إكرامي رصيدا كبيرا من المباريات والبطولات، ويعد من أهم حراس المرمى في كرة القدم المصرية، ولديه ٢٤ مباراة دولية مع المنتخب المصري.

وفي سياق مٌتصل، نجحت إدارة بيراميدز في شراء  مصطفي فتحي من التعاون السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد تألقه مع الفريق السماوي خلال الموسم المنقضي.

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