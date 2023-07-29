لاعب الفتح المغربي يرفض عرض بيراميدز

رفض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرياضي الإنتقال إلي نادي بيراميدز ، بعد أن تواصلت إدارة النادي المصري مع نظيره المغربي من أجل ضم لاعب.

موهوب لاعب الفتح يرفض عرض بيراميدز

وأكدت تقارير صحفية أن الفتح توصلوا إلى اتفاق مع نظيرهم بيراميدز يقضي بانتقال المهدي موهوب من الفريق الرباطي إلى نظيره المصري، بعدما كان معارًا إلى فريق شباب السوالم الرياضي.

أضافت الصحيفة أن المهدي موهوب يرفض الانتقال إلى الاحتراف بمصر ويرغب في الانضمام للرجاء المغربي.

ويعد المهدي موهوب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح هو أفضل موهبة شابة مغربية في بطولة الدوري المغربي خلال المواسم الأخيره.

يذكر أن كشف نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمى، عن تمديد تعاقده مع شريف إكُرامي حارس المرمى المخضرم بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وفي إطار حرص الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين المتميزين، قرر النادي تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق.

ويمتلك شريف إكرامي رصيدا كبيرا من المباريات والبطولات، ويعد من أهم حراس المرمى في كرة القدم المصرية، ولديه ٢٤ مباراة دولية مع المنتخب المصري.

وفي سياق مٌتصل، نجحت إدارة بيراميدز في شراء مصطفي فتحي من التعاون السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد تألقه مع الفريق السماوي خلال الموسم المنقضي.