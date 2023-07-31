هاني رمزي يكشف كواليس صفقة رضا سليم

أكد هاني رمزي نجم الأهلي السابق، أن العمل جماعي في القلعة الحمراء وادارة الاسكاوتنج تعمل على جميع الدوريات في شمال افريقيا وداخل القارة، مشيرا إلى أن أي صفقة جديدة تأتي إلى النادي لا أريد الحديث منها، لكن النادي الأهلي في طريقه لضم لاعب مميز بحجم رضا سليم.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إدارة الاسكاوتنج بالطبع لها رؤية ويتم عرضها على مجلس الإدارة، مع لجنة التخطيط وكولر، ثم شركة الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، ونعمل على احتياجات الأهلي لمدة سنتين أو ثلاثة، سواء تحت السن أو الفريق الأول".

وأضاف: "لدينا لاعبين مرشحين في كل المراكز، نعمل بشكل احترافي في منظومة احترافية، وفي أي وقت يحتاج الأهلي أي لاعب، فنحن جاهزين للترشيح، نعمل محليا في الممتاز والقسم الثاني، وكذلك قطاعات الناشئين، ونقوم بتحليل فرق قطاع الناشئين بالأهلي وكذلك المنافسين لانتقاء أبرز المواهب".

وواصل: "في كل مركز نعمل وفقًا لمعايير معينة تصل لـ6 أمور، لو توافرت على الاقل 4 معايير فهذا أمر جيد، رضا سليم يمتاز في التحولات من الدفاع إلى الهجوم، وكذلك لاعب سريع ويصنع ويسجل أهداف، وقادر على الوقوف بالكرة في أوقات معينة، هناك معايير ايجابية كثيرة، كما أنه لاعب صغير السن وبعد 3 سنوات او موسمين ترتفع قيمته التسويقية ومن الوارد بيعه اوروبيا والاستفادة منه وتعويض المبلغ المدفوع لضمه من الجيش الملكي".

وأكمل: "لو تألق مع الأهلي سيصل سعره لـ7 أو 8 مليون دولار، وبالتأكيد إدارة الاسكاوتنج لديها نظرة تسويقية، وفي أوقات معينة قد نوافق على رحيل لاعبين للاستفادة ماليا، وهنا يظهر دور إدارة الاسكاوتنج في ترشيح البدائل، وفي أوقات معينة قد نوافق على بيع لاعبين للاستفادة ماليا بدلا من تراجع مستواهم مستقبلا، وكل ذلك بالتنسيق مع الادارة، لذلك نعمل على توفير البدائل بصفة مستمرة".

هاني رمزي يكشف دور إدارة الكشافين في الاهلي

وأضاف: "أيضا من دورنا متابعة المعارين، ونقدم تقرير نصف سنوي وآخر في نهاية الموسم، وعودة بعض المعارين نقدم رؤية تحليلية لمستوى اللاعبين وأرقامهم وما يقدموه، والأمر متروك في النهاية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وهناك تحليل فني يقوم به المدرب لكل اللاعبين ويقوم بتقييم الأمور جيدا".

وأكد: "نعمل على توفير أي احتياجات لقطاع الناشئين، وهناك أيضا خطة لتسويق بعض اللاعبين الناشئين وسنقوم بإخراج لاعبين للحصول على خبرات في بعض الأندية، وهو ما يعطي قوة للنادي خلال السنوات المقبلة، والنادي الاهلي دائما جاذب للنجوم، رغم أن هناك عروض مالية كبيرة قد تتفوق على عرض النادي في جلب لاعبين مثلما حدث مع رضا سليم، لكن اللاعب ينظر للجماهيرية والبطولات والتطور مع نادي كبير والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأتم: "ملف الاتصالات مع أي لاعب خاص بإدارة التعاقدات، إدارة الاسكاوتنج تقوم بالترشيح، وتقوم بتوصيل المسئولين بالوكلاء أو الشركات المسئولة عن هؤلاء اللاعبين".