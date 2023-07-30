اصنعي لقمة السلطان علي الطريقة التركية

لقمة السلطان التركية من أشهر وصفات الحلويات التركية الشهية بخطوات سهلة وبسيطة بطعم رائع بالشوكولاتة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير لقمة السلطان التركية واستمتعي بالطعم المذهل.

لقمة السلطان التركية



مقادير لقمة السلطان التركية

- بسكويت : 300 غراماً (مطحون)

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب

- الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- نشاء الذرة : نصف كوب

- حليب : ليتر

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر البودرة : ملعقة صغيرة

- كريمة الخفق : كوب

طريقة التحضير

وزعي البسكويت في طبق بايركس كبير.

ضعي السكر، والدقيق، والكاكاو، والنشاء، والحليب في قدر.

قلبي المزيج على حرارة متوسطة حتى يسخن.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة، والزبدة، والفانيليا، وقلبي باستمرار حتى تحصلي على مزيج ناعم وخالٍ من أي تكتلات.

مُدّي المزيج بالتساوي على وجه البسكويت المطحون ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة لساعة.

في وعاء قومي بوضع السكر البودرة والكريمة واخفقي حتى تحصلي على كريمة كثيفة.

وزعي الكريمة على وجه الصينية ومديها بالتساوي حتى تغطي الوجه.

أعيدي الصينية إلى الثلاجة لليلة كاملة.

قطعي الحلى إلى مربعات ولفيها حتى تحصلي على رول وقدميه.