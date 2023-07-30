اتحاد الأسكواش يعلق على تجنيس مروان الشوربجي.. “مش هعيط على اتنين مشيوا”

علق عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، على تجنيس مروان ومحمد الشوربجي، وتخليه عن تمثيل مصر في البطولات الدولية والتحول لتمثيل إنجلترا، موضحًا أن مروان أكد له أن هذا القرار قام به بإدارته، مضيفًا: "إحنا بنصدر لإنجلترا حاجات كثيرة".

تجنيس مروان الشوربجي

وأوضح أن مروان الشوربجي تحدث مع الراعي وأبلغه أنه لا يستطيع الاستمرار، متابعًا: "قالي أنا عايز أمن مستقبلي.. أريد ضمان مستقبلي ومتبقي لي عامين"، مشددًا على أن قرار اللاعب باللعب باسم إنجلترا هو قرار فردي شخصي ليس به أي تدخلات من أي شخص او جهة أخرى.

وتابع: "مش هعيط على اتنين مشيوا من عندي واللي عملهم يستطيع يعمل غيرهم وعندنا نجوم عاوزين نشيل الصدأ من عليهم"، موضحًا أنه يحزن عند الخروج للدفاع عن نفسه وعن الاتحاد والدولة، منوهًا بأنه وخلال الفترة الحالية يتم العمل على لاعبين الاسكواش بشكل جيد جدًا للوصول بهم إلى مراحل متقدمة من اللعبة.

ونوة بأن مروان الشوربجي جدد عقده قبل اختياره للعب لبريطاني مع نادي هليوبوليس مقابل 350 ألف جنيه، مضيفًا: "الاعيبة بيحسبوا الفلوس بالدولار"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المُذاع عبر شاشة “صدى البلد”.

سبب تجنيس مروان الشوربجي تحت العلم الإنجليزي

قال مروان الشوربجي، المصنف السادس عالمياً لرجال الاسكواش، فى تصريحات للاتحاد الإنجليزي للاسكواش، "أبدأ فصلًا جديدًا من مسيرتي من خلال تمثيل إنجلترا، وأرد الجميل للبلد الذى منحني كل شيء، كانت إنجلترا موطني منذ 16 عامًا، لقد عملت مع الكثير من المدربين البريطانيين خلال مسيرتي حتى الآن، لقد تلقيت تعليمي في هذا البلد وعاملني الناس دائمًا بتقدير واحترام ، ولهذا السبب أريد رد الجميل في المقابل".

وأضاف مروان الشوربجى، "لا يزال هدفي هو الوصول إلى قمة الترتيب والفوز ببطولة العالم ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من التخصصات. عمري 30 عامًا فقط ، وأنا شاب، ولا يزال لدي الكثير من السنوات".

واختتم قائلا، "أعتقد أن ديفيد كامبيون يمكن أن يضيف الكثير إلى لعبتي وبدعمه ، وضمن النظام الذي رأيت أخي يزدهر فيه خلال العام الماضي ، أشعر بالثقة في أنني أستطيع تحقيق هذه الأشياء.