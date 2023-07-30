موعد إعلان جدول توزيع أحمال الكهرباء في المحافظات يثير تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ونال نصيباً وافرًا عبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، قال إن الوزير اللواء هشام آمنة أكد تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص ترشيد الكهرباء وفقا لخطة الدولة، ونعمل على الأرض فى هذا الشأن والتخفيف وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، وتركيب لمبات الإنارة الموفرة.

جدول توزيع الأحمال منذ الصباح الباكر

وأضاف أن كل بوابات المحافظات الإلكترونية سيتم النشر عليها جدول توزيع الأحمال منذ الصباح الباكر الاثنين، كما يتم الأمر تخفيض الإنارة بالمؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على منظومة الإنارة الذكية التى تتحكم فى الغلق والتشغيل، والعمل على تخفيض الإضارة بالطرق والشوارع بالتناوب مع الأعمدة، والهدف هو التخفيض وليس القطع، موضحا أننا نتابع من خلال غرف العمليات والأزمات.

متحدث مجلس الوزراء: إعلان جدول قطع الكهرباء الاثنين

فيما أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.

وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية، إنه في العام الماضي لم يكن هناك أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز.

تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء

وأضاف سعد، أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة.

وتابع: يوم الاثنين القادم سيتم إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى، والحكومة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد انقطاع التيار الكهربائي بفترات طويلة في القرى عن نظيرتها في المدن.

وأشار سعد إلى أنه من المحتمل عودة التيارا لكهربائي للعمل بصورة الطبيعة بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمر المقبل حال تحسن درجات الحرارة.

قائلًا: ستعود الكهرباء للعمل بصورتها الطبيعية خلال الـ8 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة انفقت 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن.