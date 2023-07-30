بشرى للمواطنين.. قطع الكهرباء لن يتخطى ساعة يوميًا (فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة سارة للمواطنين بشأن قطع الكهرباء، قائلا:" خلال الأيام المقبلة سيكون قطع الكهرباء ساعة واحدة في اليوم".

موقع كل محافظة هو من سيعلن عن مواعيد قطع الكهرباء

وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"مساء اليوم أن موقع كل محافظة هو من سيعلن عن مواعيد قطع الكهرباء وليست الوزارة، معقبا: "لو حصلت وقطعت عند حد اكتر من كدا كلمونا وبلغوني بالأمر أو اشتكوا للمسئولين في المحافظة".

وأردف موسى،:" هاتفت أحد المسئولين وجميعهم غير سعيد بقطع الكهرباء ولكن الأمر خارج الإرادة لذلك يتم الترتيب لعمل ساعة أو ساعتين يوميا".

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس السبت 34 ألف ميجا وات، معلناً أن الحمل الأقصى على الشبكة متوقع أن يصل إلى 34.5 ألف ميجا وات مساء اليوم.

وأضاف الجهاز أن هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 11.5 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الاحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي أمس السبت بلغت نسبتها 12.34%، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 6.24% زيادة فى الاحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي، والذى يبدأ من الساعة 7 مساءا حتى الساعة 11 مساءً.

وأشار الجهاز إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الاحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.