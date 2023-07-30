التنمية المحلية تكشف المسئول عن تحديد جداول مواعيد قطع الكهرباء (فيديو)

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير التنمية المحلية عقد اجتماعا مع مسئولين لوزارات الكهرباء، والأوقاف، والشباب والرياضة، وهيئة الطرق والكباري، والقومية للطرق، وهيئة المجتماعت العمرانية، لبحث تنفيذ توصيات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء.

مدة قطع الكهرباء تحددها شركات الكهرباء مع المحافظات

وتحدث "قاسم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد عن جدول انقطاع الكهرباء في المحافظات، تماشيا مع توجيهات الحكومة بشأن ترشيد استخدام الكهرباء، قائلا: "مدة القطع تحددها شركات الكهرباء مع المحافظات، وسيكون هناك التزام بهذه الجداول”.

وأوضح أن مدة القطع تتم بين شركات الكهرباء الموجودة في المحافظات وسيتم الإعلان عنها على بوابة المحافظات، لافتا إلى أن التخفيض سيتم بنسب تتراوح بين 50% و75% في المحافظات.

وتبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى غدًا الإثنين، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأخير، والذى يهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض كميات الوقود المستخدم في ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وجاءت تلك الخطوات استجابة للشكاوي المتعددة التى قدمها المواطنون للجهات المعنية فى المحافظات، متضمنة انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة فى القرى عن نظيرتها فى المدن.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى عقدت اجتماعات موسعه لجميع رؤساء شركات التوزيع الـ 9 لمناقشة تحديد جدول تخفيف الأحمال وفقا لتعليمات مجلس الوزراء لحين انتهاء هذه الأزمة المؤقتة و فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم عمل جدول تخفيف أحمال يتسم بأعلى المعايير الفنية يما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى.

وأضاف المصدر أنه تم تحديد ساعة واحدة فى مرة الفصل وبحد أقصى مرتين يوميا، موضحا أنه سيتم الإعلان مسبقا عن الحى أو المنطقة التى سيتم فصل التيار الكهربائي عنها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، إن خطة تخفيف الاحمال تتم وفقا لجدول زمنى لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل زمن الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود، انخفضت معدلات الشكاوى الخاصة بتكرار الانقطاعات وتجاوز مدتها الساعة.

وتابع المصدر، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من الشركة القابضة لكهرباء لمتابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على مدار الساعة والتأكد من عدم تجاوز مدة تخفيف الأحمال ساعة واحدة والالتزام بالمواعيد المحددة للفصل بواقع 10 دقائق قبل أو بعد رأس الساعة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعلن إن تراجع كميات الأحمال المفصولة من خلال تخفيف الأحمال والتى تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية من 3000 ميجا وات إلى 2500 ميجا يرجع إلى الحلول التى تطبقها الوزارة لسرعة الانتهاء من هذه الأزمة المؤقتة.















