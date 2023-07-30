كولر: الأهلي حقق خطوة مهمة نحو المنافسة على لقب كأس مصر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

وأضاف أن لكل مباراة ظروفًا خاصة، وأنه يثق في أي تشكيلة يدفع بها، وهو الأمر الذي يخضع لطبيعة المنافس دون أن يكون هناك التزام بخطة محددة أو طريقة لعب، وأن هناك ثقة كبيرة في كل اللاعبين بشكل عام في ظل تدوير مشاركة اللعب بين الجميع.

وأشار كولر إلى أن مشاركات اللاعبين في المباريات تخضع لمعايير خاصة به ووفقًا لظروف كل لقاء، وأن اللاعبين حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية في ظل التجهيز لمباريات الكأس.

موعد مباراة الأهلى والمصري في ربع نهائي كأس مصر

تم تحديد توقيت مباراة الأهلى ضد المصري في ربع نهائي كأس مصر لتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلًا من الثامنة مساءً، بعدما تم تقديم توقيت المباراة ساعتين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الشباب والرياضة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت بداية من شهر أغسطس.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والمصري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.