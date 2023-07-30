طريقة عمل كبسة بيضاء بالدجاج

كبسة بيضاء بالدجاج من أطيب طبخات الدجاج التي يمكن صنعها علي سفرة الغداء، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الكبسة البيضاء بالدجاج بجانبها أطباق السلطات المفضلة.

كبسة بيضاء بالدجاج



مقادير كبسة بيضاء بالدجاج

- الدجاج : دجاجة (مقطعة)

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (منقوع بملعقتين كبيرتين من الماء)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- القرنفل : ملعقة صغيرة (مطحون)

- حبهان : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- لومي : 1 حبة

- بهار كبسة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- أرز بسمتي : 3 اكواب (منقوع بالماء 30 دقيقة ومصفى)

- البصل : حسب الرغبة (مقطع ومقلي)

كبسة بيضاء بالدجاج

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر الضغط، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى يتغير لونها.

أضيفي مزيج الزعفران، والقرفة، والقرنفل، والهيل، والكزبرة، والكمون، وورق الغار، واللومي، وبهارات الكبسة، والملح، ثم قلبي المكونات حتى تتداخل واغمري المزيج بالماء.

اضغطي القدر لمدة 10 دقائق، وعندما يبدأ الصفير خففي النار وارفعي الغطاء.

أضيفي الأرز، واغمري المزيج بالماء الساخن على أن لا يتعدى مستوى الماء 1 سم من مستوى الأرز.

اضغطي القدر مجدداً لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز وعندما يبدأ الصفير قومي بإطفاء النار وارفعي الغطاء.

اسكبي الكبسة وزيني بالبصل وقدميها ساخنة.