دايناميت روبيان علي طريقة المطبخ الصيني

دايناميت روبيان على خطى المطاعم، يتميز هذا الطبق من أطباق المقبلات الساخنة الفاتحة للشهية والتي يفضلها الكثيرين لمذاقها الساحر، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ألذ الأطباق الصينية بخطوات سهلة وبسيطة.

دايناميت روبيان



مقادير دايناميت روبيان

- مقادير التغليفة :

الروبيان : 500 غراماً (متوسط الحجم / مقشر ومنظف)

بياض البيض : 3 حبات

النشاء : 150 غراماً

الزيت : 120 غراماً (زيت قلي)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- مقادير الصوص :

المايونيز : 300 غراماً

صلصة السيراشا : 120 غراماً

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

العسل : ملعقة كبيرة

الصويا صوص : ملعقة كبيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

الفلفل الحار : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

البصل الأخضر : عود (مفروم)

دايناميت روبيان

طريقة التحضير

اخلطي بياض البيض مع النشا، والملح، والفلفل الأسود، والزيت جيداً حتى تتكون عجينة طرية وسائلة.

أضيفي الروبيان واخلطي حتى يتغطى بالكامل.

اقلي الروبيان بزيت غزير حتى يتحمر من جميع الجهات.

اخلطي مقادير الصوص جيداً في وعاء، ثم أضيفي المزيج للروبيان المقلي واخلطيه وقدميه ساخناً.