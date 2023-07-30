النائبة أميرة أبوشقة تهنئ اتحاد السباحة بإنجازات بطولة العالم

هنأت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الاتحاد المصري لألعاب الماء، على النتائج المبهرة التى حققها السباحون المصريون في بطولة العالم لألعاب الماء 2023، التي أقيمت بمدينة فيوكوكا اليابانية.

وأعربت النائبة عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذى حققه منتخب السباحة التوقيعية بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 33 التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل، كأول منتخب جماعى ـ عربيًا وأفريقيًا، يتأهل للدورة حتى الآن.

كما أشادت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بالمستوى الفني والبدني والمهاري للسباحين المصريين، خصوصًا البطلة فريدة عثمان، التى تمكنت من التأهل إلى نهائيات البطولة فى سباق 50 متر فراشة والحصول على المركز الرابع بفارق ضئيل جدًا لا يتجاوز بضعة أجزاء من الثانية، عن صاحبة الميدالية البرونزية، وكذلك الأرقام الرائعة التي حققها أبطالنا المصريون.

وثمنت النائبة الإنجازات التي حققها الاتحاد المصري لألعاب الماء برئاسة المهندس ياسر إدريس، عضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والمجهود الكبير الذي يبذله مجلس إدارة الاتحاد بالوصول إلى العالمية، بعد أن ابتعدنا عن المنصات الإقليمية والقارية ، معربة عن أملها في أن تحقق الرياضة المصرية مزيدًا من الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية.

