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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص الوفد

المقاولون يكشف حقيقة رحيل جون أوكلي

أوكلي
أوكلي

نفى نادي المقاولون العرب الأنباء التي أنتشرت حول رحيل لاعبه النيجيري جون أوكلي مهاجم ذئاب الجبل.

وأكد نادي المقاولون إلى أنه لا توجد أي مشكلة مع اللاعب، وأنه مستمر مع ذئاب الجبل حتى نهاية عقده بشكل طبيعي,

وكانت أنتشرت أنباء عن فسخ اللاعب النيجيري عقده مع المقاولون من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

لكن أكدت مصادر داخل المقاولون لـ "الوفد" أن اللاعب النيجيري مستمر مع المقاولون ولا صحة لأنباء رحيله عن الذئاب.

وأضاف أن اللاعب جون أوكلي تلقى جميع مستحقاته المالية ولا توجد أي أزمة بشأن مستحقاته.

أحرز جون أوكلي مع فريق المقاولون العرب في الموسم الماضي، 9 أهداف في 35 لقاء في كل المسابقات.
 

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