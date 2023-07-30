الأهلي يعلن ضم ماكسيمين رابع الصفقات العالمية

أعلن نادي الأهلي السعودي التعاقد مع النجم الفرنسي سان ماكسيمان لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، ليكون رابع الصفقات العالمية في صفوف الراقي قبل الموسم المقبل.

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انتقال سان ماكسيمين لـ الأهلي السعودي

تعاقد الأهلي مع ماكسيمين لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف عام 2026، وكتب النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: " لأننا لانقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار".

يعتبر سان ماكسيمين رابع صفقات الأهلي العالمية بعد التعاقد مع كل من روبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي ورياض محرز.

بالتعاقد مع سان ماكسيمين فإن الأهلي يمتلك الآن 6 لاعبين أجانب، ويتبقى له مقعدين يحتاج للتعاقد معهم خلال الصيف الحالي 2023.

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