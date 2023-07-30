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الأحد 30 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سافيتش يقود تشكيل الهلال لمواجهة السد في البطولة العربية

سافيتش
سافيتش

أعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة السد مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمجموعات البطولة العربية 2023.

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تشكيل الهلال لمواجهة السد بالبطولة العربية

سيقود تشكيل الهلال ضد السد كل من سيرجي سافيتش العائد من غياب بسبب الإيقاف لمباراة وحيدة مع نادي لاتسيو الإيطالي، بعدما غاب عن لقاء أهلي طرابلس في الجولة الأولى.

وفي حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال ضد السد كل من الوطيان وأبوراسين ومحمد جحفلي وعبدالله الخيبري وحمد اليامي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومصعب الجوير وأندري كاريلو والناصر والقحطاني وعبدالله رديف.

 

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