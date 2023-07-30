ماكسيمين ينتقل لـ أهلي جدة رسميا

نجح أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات اَلان سانت ماكسيمين، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وكشف نيوكاسل في بيان رسمي له خلال الساعات القليلة الماضية عن رحيل ماكسيمين لأهلي جدة السعودي.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال نجم نيوكاسل للدوري السعودي تتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي لم يعلن عن قيمة الصفقة.

وكان ماكسيمين قد انتقل من نيس لنيوكاسل خلال صيف 2019، لينجح في تسجيل 13 هدفًا ويصنع 21هدفًا، بعدما خاض 124 مباراة.

وعبر نيوكاسل عن شكره للفترة التي قضاها داخل النادي، بعدما كتب رسالة وداعية عبر الحساب الرسمي، فقال:"نتوجه بالشكر لـ ماكسيمين على مساهمته في النادي، ونقدم له أطيب التمنيات في مرحلته المقبلة في مسيرته المهنية".