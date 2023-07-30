عاجل
إزالة حدائق روكسي.. محافظة القاهرة توضح روشتة نفسية لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة خطوات وأماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ماكسيمين ينتقل لـ أهلي جدة رسميا

ماكسيمين
ماكسيمين

نجح أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات اَلان سانت ماكسيمين، قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

txt

كهربا يقود تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية بكأس مصر

وكشف نيوكاسل في بيان رسمي له خلال الساعات القليلة الماضية عن رحيل ماكسيمين لأهلي جدة السعودي.

وكشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال نجم نيوكاسل للدوري السعودي تتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي لم يعلن عن قيمة الصفقة.

وكان ماكسيمين قد انتقل من نيس لنيوكاسل خلال صيف 2019، لينجح في تسجيل 13 هدفًا ويصنع 21هدفًا، بعدما خاض 124 مباراة.

وعبر نيوكاسل عن شكره للفترة التي قضاها داخل النادي، بعدما كتب رسالة وداعية عبر الحساب الرسمي، فقال:"نتوجه بالشكر لـ ماكسيمين على مساهمته في النادي، ونقدم له أطيب التمنيات في مرحلته المقبلة في مسيرته المهنية".

مواد متعلقة

أوسوريو يقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين في المران

كهربا يقود تشكيل الأهلي لمباراة الداخلية بكأس مصر

تعليمات فنية من أوسوريو للاعبي الزمالك قبل موقعة الشباب

التعادل الإيجابي يحسم موقعة الوداد وأهلي طرابلس بـ"البطولة العربية"
الجريدة الورقية