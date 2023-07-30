سعيد ضيف الله: نؤيد ترشح الدكتور عبدالسند يمامة للرئاسة منذ اليوم الأول

أعلن النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة العامة للوفد بالإسكندرية أنه منذ اليوم الأول لإعلان د. عبدالسند يمامة ترشحه لرئاسة الجمهورية وهو يؤيد هذا الترشح.



وأكد سعيد ضيف الله على وقوف أعضاء الوفد بالإسكندرية على قلب راجل واحد مؤيدين لهذا الترشح.

سعيد ضيف الله: نقوم بكل الدعم وتقديم كل ما يلزم لحملة الدكتور عبدالسند يمامة



وقال سعيد ضيف الله، إنه سوف يقوم بكل الدعم وتقديم كل ما يلزم لحملة الدكتور عبدالسند يمامة في هذه الانتخابات المهمة والتي تعتبر مشاركة في عرس ديمقراطي وهي مشاركة من أعرق الأحزاب السياسية وهو الوفد في إرساء دعائم الديمقراطية.